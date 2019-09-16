台中審計新村「小蝸牛市集」遭控違約！團隊嘆：被連根拔起

小蝸牛市集感嘆表示，學習到很多很多，人心啊、社會啊、現實啊。（圖取自臉書《小蝸牛市集 Lole Market》）

2019-09-16 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕台中知名景點審計新村是新興的文創聚落，時常舉辦市集，吸引大批人潮；然而日前經營6年的「小蝸牛市集」卻遭解約，讓民眾相當錯愕。

小蝸牛市集在臉書上表示，一切來得很突然，也對長期支持的朋友們感到萬分歉意，從這個月開始小蝸牛市集將告別審計新村。

小蝸牛市集說，這6年來的艱辛如審計新村當初的一層層的鐵皮一般，這幾年間學生與老師自發性舉辦的市集活動、動員20位學生來打掃審計新村，以柔軟的方式使審計新村保存下來，也讓更多民眾認識審計新村，就是為了讓國有財產署能看見青年創業與審計新村的可能性。

小蝸牛市集指出，在2017年簽訂的合約是以合法登記的公司行號進行簽約，一個以扶持青年創業為宗旨的「青年創業輔導園區」管理單位，卻在簽約兩次長約後的今年，以「學生畢業了、成立了公司」的理由，維護自己的利益，請問初衷何在？

小蝸牛市集感嘆，經過了6年的蛻變，小蝸牛市集成為了台中在地具代表性的市集品牌，至今累積了超過1千5百位的青年創業者參與，有台中在地、台灣各地、也有世界各國的創業者參與，帶動了審計新村的活絡與發展。

小蝸牛市集坦言，這次事件中竟真的被連根拔起，充滿了遺憾、難過甚至是感慨。而審計新村這趟爬行，學習到很多很多，人心啊、社會啊、現實啊。永別了，相伴兩千多個日子的審計新村。

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