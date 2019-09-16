5旬婦罹乳癌 醫師這方法保住乳房、乳暈

2019-09-16 20:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名52歲林姓婦人，今年4月接受免費乳房攝影檢查，發現右側乳房異常，經轉診接受超音波檢查發現有1.88公分不規則硬塊，切片證實罹患乳癌第1期，因婦人希望保留乳房、乳暈，醫師建議接受口服抗荷爾蒙治療，3個月後成功讓腫瘤縮小至0.8公分，上月並為她進行乳房腫瘤局部切除手術，術後恢復良好且如願保留乳房。

長安醫院副院長、乳房外科吳嘉隆醫師今天表示，這名患者之前並未發現異狀，直到接受免費的乳房攝影檢查，才發現異常並確診罹患乳癌第1期，因70%的乳癌細胞內有女性荷爾蒙接受體，在受到女性荷爾蒙的刺激後，會導致癌細胞的生長和分裂，該名患者希望保留乳房、乳暈，因此建議先接受口服抗荷爾蒙治療。

吳嘉隆表示，因患者尚未停經，所以每月幫她打一次停經針，並配合口服的荷爾蒙治療，3個月就讓腫瘤從1.88公分縮小到0.8公分，且淋巴腺沒有感染，患者表示，治療期間除出現熱潮紅、倦怠等更年期症狀，並沒有其他不適狀況。

吳嘉隆指出，具有特殊形態的乳癌患者，適合接受荷爾蒙治療，包括荷爾蒙強陽性、增生指數較低、管腔細胞A型等，透過手術前的荷爾蒙誘導性治療，讓腫瘤縮小，雖花費時間會比較長，但這類型患者接受荷爾蒙療法的效果很顯著，且目前有健保給付。

吳嘉隆並說，荷爾蒙治療副作用小，不像化療會出現噁心、嘔吐、掉頭髮、白血球降低等情況。只有在停經前的荷爾蒙治療，患者會出現心悸、盗汗、心跳較快、晚上睡不著等類似停經的徵兆，但荷爾蒙治療除可降低乳癌風險，並讓復發降低到30%，是治療乳癌的另一種選擇。

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