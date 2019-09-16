網路販售23種外來種螞蟻 防檢局憂危害生態

2019-09-16 18:14

〔中央社〕農委會防檢局今天表示，10日偕同警方查獲高雄有賣家經由網路販售26種螞蟻，其中23種是台灣沒有的，恐危害農業及生態，違反植物防疫檢疫法，已移送法辦。

行政院農業委員會防檢局副局長鄒慧娟表示，有民眾向澎湖縣警方檢舉有人在網路上販售活螞蟻，因此由澎湖縣刑大主動偵辦，防檢局10日上午會同澎湖縣刑大與內政部警政署保七總隊第八大隊出動，到被檢舉人高雄市住所，現場查獲活螞蟻26種（計66管、26組）。

她指出，這26種活螞蟻委由彰化師範大學生物學系教授林宗岐鑑定，當中具危害農作物風險的種類共計23種（64管、20組），因在台灣未有紀錄、沒分布，恐已觸法。

防檢局列舉包含巨山蟻屬、箭山蟻屬、編葉蟻屬、收割家蟻屬、毛山蟻屬、紅黑四擬家蟻屬、山蟻屬、掠針蟻屬、大頭家蟻屬及舉尾蟻屬等種類。

記者電話訪問林宗岐，他表示，全世界有1萬多種螞蟻，台灣有300多種，反對販售生命，但就是會有人買賣、養這些在地沒有的物種賞玩，就跟流浪犬貓的問題一樣，有人不想養了，可能會丟棄，就會影響台灣的農業、生態。

他指出，巨山蟻屬、編葉蟻屬都會吃蚜蟲、介殼蟲有甜味的排泄物，而壯大族群，當這些螞蟻去啃木材、取食作物種子，就會造成危害；但本地既有的螞蟻，則會有天敵，達到生態平衡。

鄒慧娟表示，具有危害農作物風險的螞蟻，是植物防疫檢疫法第15條規定禁止輸入的有害生物，呼籲民眾切勿擅自違法輸入，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。另設檢舉專線0800-039-131，呼籲民眾踴躍檢舉不法，可獲頒獎金。

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