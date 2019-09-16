金馬獎導演執導《給自己的情書》 訴說台北城漫漫歲月

2019-09-16 20:17

〔記者蔡思培／台北報導〕由金馬獎導演黃明川執導的《給自己的情書》今天在誠品電影院舉行首映，電影刻劃了台北舊城區的歷史及景觀變化，帶領觀眾見證有「亞洲小巴黎」之稱的台北城風華。

《給自己的情書》講述的是一個1930年代至今的台北故事，電影透過結合虛構與真實的方式，讓6位年輕演員同時飾演1930和2010年兩個時代、不同身份的台北人，在過去與現在、歷史與虛構之間往返，並帶領觀眾走訪北門、中山堂、迪化街、撫臺街洋樓等多處重要古蹟，輕緩訴說台北城走過的漫漫歲月。電影也收錄了攝影家李火增、鄧南光的珍貴影像，並引用作家翁鬧、朱點人、李獻璋日治時期台灣作家的作品，讓現代台北舊城區的樣貌與歷史檔案、文學相互映襯對話。

導演黃明川這次為了挑戰運用紀錄、戲劇、真實歷史與虛構故事等交錯手法，事前大量蒐羅詩刊、史料，還讀了高度接近胸口的大量書籍，並親身踏查大稻埕以南、中山北路以西的台北舊城區。副導黃至琦也不諱言，過去其實沒有喜歡過台北這個城市，卻因為這部片跟著導演進行做田野調查、走過台北舊街區，才慢慢又喜歡上台北。

出席首映會的台北市文化局副局長在陳譽馨也說，《給自己的情書》不僅是一部電影，還是一場對台北歷史重新詮釋的實驗和提問，這部電影是台北市文化局主辦的「台北地景公共藝術計畫」作品，影片透過紀錄片方式呈現，將有形的古蹟建築變成了無形的文化資產，也讓觀眾認識台北城的歷史風貌。

值得注意的是，《給自己的情書》並非傳統紀錄片，其中還有戲劇部分。黃明川表示，現在的觀眾非常老練，他們不只看人文片，還會接觸重金打造的好萊塢電影，他們會注重電影是否真的能說故事，因此這個拍攝任務相當艱困，他也決定自掏腰包劇情部分。

《給自己的情書》將於9月20日至9月27日在松山文創園區內的誠品電影院限時放映一週。

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