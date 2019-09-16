竹市星級動物收容教育園區完工 犬貓收容空間大幅提升

2019-09-16 19:55

［記者洪美秀／新竹報導］斥資1.55億元興建的新竹市動物保護教育園區新建工程，歷經兩次變更設計，耗時近2年半的施工期，已在8月完工，全新的犬貓收容空間，不僅空間更友善，每間籠舍還有自動灑水及消毒設備，園區內也設犬貓隔離室及醫療檢查室，目前已收容100隻狗狗和30隻貓咪，未來可收容300隻狗狗和150隻貓咪，收容空間是過去5倍大，狗狗和貓咪活動空間將更友善自在。

市府產發處動物保護所所長楊礎遠說，全新完工的動物保護園區佔地1200坪，提供比過去更寬敞的收容空間，每隻犬貓都有獨立的收容空間，而進入收容所的犬貓都會先進隔離室觀察，經觀察後即到獨立的收容空間，且結合獸醫，所有動保人員的辦公場所都移到動保園區，提供犬貓最近照顧與服務。

園區規劃「動物醫療區」，包括進行X光和超音波檢查設備，並有「動物隔離區」提供良好動線減少疫病傳播，還有寬敞的「動物室內外活動區」提供動物充分活動空間，及「犬貓中繼照顧區」，更有「教育展示區」提供導覽生命教育及舉行大型會議用。

此外，園區內也設「犬隻行為訓練區」，訓練收容犬隻社會化，讓犬貓易與人親近，提高犬貓認養率，平常也會由志工帶領犬貓活動或相關訓練，成為活動訓練場域。

楊礎遠說，新完工的動保園區未來也將成為動保教育園區，包括提供志工培訓和犬貓認養展示區，更有獸醫巡迴檢查，期許提高犬貓認養率，以認養取代棄養，讓犬貓擁有尊嚴自在的友善活動空間。

楊礎遠表示，原本應於去年啟用的動保教育園區，因涉及兩次變更設計和追加預算，導致工程往後延了近1年，主要的變更設計是開挖後才發現底下有滯洪池，須進行另外處理，第二次變更則是增加內部裝修設備，像引進犬貓消毒系統設備、電氣及澆灌設備、給排水設施和醫療用污水處理設備及管線等，如今都已解決完工，年底前會辦啟用儀式。

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