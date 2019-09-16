卵巢癌西醫術後復發 中醫藥參與治療、有效防癌轉移

2019-09-16 19:40

〔記者王俊忠／台南報導〕1名60歲林姓婦女前年意外發現罹患卵巢癌合併淋巴轉移，經歷手術、放化療、荷爾蒙治療，卻在今年年初電腦斷層發現疑似有新的癌細胞轉移，CA125（卵巢癌指數）也有上升趨勢，西醫準備針對新癌做治療，但患者身心感到焦慮、尋求中醫協助。

台南市立醫院中醫部醫師劉宇倫診斷，發現患者在放、化療結束後，沒有好好調養，加上需服用荷爾蒙治療藥物Tamoxifen預防復發，產生心悸、盜汗、頭暈、失眠、腹瀉等副作用，中醫診斷為腎陽虧虛，開立培補腎陽的中藥後，症狀大幅改善。等到西醫再次檢查，不僅卵巢癌指數回復原先標準，電腦斷層發現的轉移病灶也不復見。劉宇倫醫師表示，中醫協助除可減少癌症治療副作用，也可提高免疫力，讓患者病情穩定不惡化。

卵巢癌為台灣婦科癌症發生率第3名，相較於子宮頸癌及子宮內膜癌，發生率較低，但死亡率卻是婦科癌症之首。劉醫師說，依據病理診斷，可區分4大類—上皮癌、生殖細胞癌、精索間質癌及轉移癌，不同種類，擴散模式並不同，最常見的是腹腔內轉移，西醫治療以手術、放射線治療、化療、標靶藥物、荷爾蒙治療為主，但不可避免地伴隨許多副作用，例如骨髓抑制、落髮、嘔吐、腹瀉等，為病人帶來極大生活壓力。

劉宇倫表示，依中醫觀點，癌症屬於「癥瘕」、「積聚」，人體的氣血充足與否？及經絡是否暢通？是腫瘤是否惡化的關鍵因素，臨床上常見病人在被診斷出癌症前，已歷經一段氣血虧虛的時期，且伴隨經絡的阻滯，使得陽氣無法推行陰血，最後才逐漸形成腫瘤，屬於本虛標實之症。因此，中醫在治療癌症首重培補正氣，並暢通經絡阻滯，常用方劑如香砂六君子湯、補中益氣湯、右歸飲、仙方活命飲、桂枝茯苓丸、大黃蟅蟲丸等以提高免疫力。

此外，放化療及荷爾蒙治療的副作用，如骨髓抑制、類更年期症候群、食慾不振，甚至噁心、嘔吐、掉髮、皮膚過敏、末梢麻木等，中醫也有多種治療方法，例如針灸、穴位按摩，對於緩解副作用、提升患者生活品質有很大幫助。劉醫師認為，整體而言，中醫不論在治療卵巢癌相關症狀，或輔助處理化療及術後副作用都有明顯優點，患者在西醫積極治療外，也可透過中醫調理體質，中西醫合作能協助患者度過卵巢癌的陰暗幽谷，減少治療期副作用的不適。

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