台北花博廣場淪轉租暴利 市府強調會查明

2019-09-16 18:53

〔記者郭安家／台北報導〕花博圓山廣場市集位在台北捷運圓山站旁，由台北市政府的會展基金會對外招租，假日人潮洶湧，業者申租搶破頭。台北市議員戴錫欽今於議會質詢卻爆料，該廣場竟淪為某議員辦公室「特定關係人」的囊中物， 該人擔任8家公司聯絡人，這些公司竟連年核准、申租大滿貫，且疑違規轉粗2年牟利800萬元。台北市產發局並未否認此事，強調會查明。

戴錫欽表示，有業者陳情屢次皆無法申租圓山廣場，他進一步發現，該廣場活動場地包括入口廣場及花海廣場等4區域，每半年申請一次，經由台北市花博公園展館場地申請審查會，以活動特性等六項指標審議其企劃書，且半年內僅有24個週末可租用，尚不含需扣除配合政府舉辦大型活動不能租借的情形。

圓山廣場最熱門是入口廣場，戴錫欽發現，每次至少50件申租，計算其核准率不到48％，花博會展基金會核准2018至2019年共107場、280天，但「特定關係人」有關的8家公司中，有一間企業社就被核准8場共32天，另一間活動企劃公司則被核准4場共16天。

戴錫欽表示，8家公司2年間申租入口廣場及花海廣場共32場、105天，若以1場1天約20個市集攤位來看，每攤位轉租一天5000元，粗估至少營收1050萬元，扣除花博實際總收入260萬2042元，業者2年內獲利約789萬7958元。

會展中心副執行長陳文鑠回應，沒有人謀不臧，但一定有各方關切；戴錫欽追問敢不敢保證沒關說？陳文鑠並未保證，僅指申租案透過委員會審理，還會考量檢核表、企劃書等完整與否。

戴錫欽批評，現在就是有人上下其手，且他要質詢此事，就有議會某辦公室人士找他助理溝通，並問官員有沒有受到議會壓力？導致審查機制形同虛設，成為某些人中飽私囊工具？產發局長林崇傑回應，將會查明此事，如有違規轉租，將會予以停權。

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