枋寮又見千噸廢棄鋁渣 疑藉工業區魚目混珠五鬼搬運

2019-09-16 19:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕秋節連假枋寮鄉再度傳出有上千噸廢棄鋁渣飄臭影響聚落的事件，這是近1年來枋寮鄉發現的至少第4起廢棄物堆置案，據傳十多年前就發生，當初不肖業者疑似藉臨近屏南工業區，且位工業使用分區內之便，魚目混珠將不該運置的廢鋁渣堆置在建地上，沒想到後手承租商不明就裡開挖卻「踩到地雷」。

據了解，該處位於屏東枋寮鄉工業六街的廠址，用地仍屬建地，附近不到百公尺就有十多戶民宅，雖使用分區屬工業區，但在地目未變更前，依法論仍不得作為工廠使用，亦不得堆置工業廢棄物，加上已十多年沒人使用，這批鋁渣要辯稱是「鋁原料」也是非常牽強；至於為何會有這麼大批的廢棄土？當初到底如何五鬼搬運來此且未曾被揭穿？令人大啟疑竇。

當地居民指出，這批廢棄物相傳是十多年前某知名處置廢棄物的清運公司運送而來，當時疑藉由工業使用分區辨識不易，加上又是屬於私人用地，居民不確定是否可在此蓋工廠，沒有過問太多，接著業者就用鐵皮圍起，並蓋起倉庫、安上天車，表示量大到需要重機具來搬運。

這些莫名奇妙的廢鋁渣塵封多年，據傳當時的公司已解散此地遭法拍，得標的地主並未清除就和太陽能公司商議要標租，承租人直接用怪手開挖整地，擔憂飛灰四散揚塵而灑水，沒想到又產生大量的氨氣，也終於讓這件「記憶中」的環保案件再次「臭」到全鄉皆知。

立法委員莊瑞雄昨天就已接獲當地鄉民代表電話到場關心，莊瑞雄說，當時正下著小雨，雨水和這批土就起了化學反應，揚起惡臭的阿摩尼亞煙霧，中秋佳節大家在家團圓烤肉空氣卻傳來陣陣惡臭，讓人掃興，況且最近天氣不穩定，只要一下雨就發臭，所以不管是合法或違法堆放，業者都應該盡快處理改善。

屏東縣環保局指出，該廠房面積約4000平方公尺，雖位於工業區，但仍屬建地，因此在未變更前不得設置工廠，就算堆置原物料也屬違法，將循線找出責任人並要求移除，若違法情事涉及刑責，將直接移送檢調。

枋寮鄉從去年的魚塭回填事業廢棄物土方及北勢溪農業區旁廢棄物堆置場以及大響營回填事業廢棄物案件，加上本起塵封多年的廢土，這類無人控管的近工業使用分區，讓人不免擔憂已成不肖廠商棄置廢土的下家。

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