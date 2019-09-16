愛心志工陪同早自習？她提醒家長應注意8件事

2019-09-16 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕適逢開學，立委林靜儀表示，為增進教學內容多元性，學校會安排部分時數，由「不具教師資格」人士入班協助教學；不過國教署有設立機制，並不是有「一片好意」就可以入校教學，或當「講故事、陪早自習」志工，提醒家長要多多留意。

林靜儀發臉書說，為了增進教學內容的多元，有一定時數課程會邀請「非教師資格」人士到班上協助教學，例如海洋保育、認識導盲犬等等，都是很好的補充內容。

不過林靜儀也提醒，教學是專業，不是「一片好意」就能入校協助教學。如果家長對於「除了老師之外的人來給孩子吃糖果、講故事、發卡片」有疑慮，她整理國教署相關規定，製圖條列8個重點，供家長檢視程序是否完備：

學校有取得授課老師同意了嗎？

教學內容符合學校課程計畫嗎？

老師與校外人士共同討論和規劃過教學內容了嗎？

課程是否中立？有涉及宣傳宗教、政治團體或商業利益嗎？

課程有沒有納入學校學期計畫？如果是臨時的，有沒有在上課前一週通過學校審核？

家長知道課程與教學內容嗎？

上課時，老師有隨班嗎？

課程結束後，學校有執行教學專業審核機制嗎？

林靜儀在留言區指出，這個檢核表沒有針對特定團體，一樣適用於發靜思語給小學生或者教學生放生的「志工」。即使醫師要進入學校教正確的避孕知識，也應該經過正常程序，在專業教師陪同之下授課。

她也補充，通常被刁難的是性別平等的倡議組織，不過性平教育不只是性教育、更不是鼓吹同性戀，而是在保護所有人。例如，許多異性戀追求不成的情殺、自殺，許多受虐女性受困在「第一次給了他只好忍耐」的傳統守貞教育思維，或「你的貞操是禮物，愛我所以要給我」等想法，不知道自己其實有身體自主權，這「都是情感教育必須好好教育的問題。」

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