台東「黑潮漂流計畫」啟動 創作者海上漂流找尋創意

2019-09-16 18:53

［記者陳賢義／台東報導］台東設計中心以海為題策辦「Raw Trip 黑潮漂流計畫」，邀請5位跨領域設計、藝術創作者一起感受台東海的魅力，透過4天的海上體驗，在抽離日常的「黑潮」探索行動中，啟發源自於台東大自然的創意，帶領大家透過創作者的設計視角，重新認識及欣賞台東，今從富岡港啟航。

「Raw Trip」是聚焦於自然地景的設計企劃，以台東既有的山海空自然資源，去年是山今年為海，藉由創作者的感知啟發，轉化成創作能量。去年第一波計畫「山提案所」，帶領創作者前進嘉明湖，踏上6470年前的冰川遺跡之旅，今年第二波推出以「海」為題的「黑潮漂流計畫」，創作者將面向海洋，以全球第二大洋流「黑潮」流經的台東外海海域為基地，在流速每秒1至2公尺的黑潮洋流上，搭乘阿美族工藝師Laway（賴進龍）以傳統工藝製作的竹筏，行經綠島、蘭嶼、台東花蓮交界，與海洋近距離接觸。

台東設計中心副執行長羅淑圓表示，今年度的黑潮漂流計畫，邀請了包括藝術工作者、策展人、影像創作者和音樂創作者，大家一起來台東感受台東海的魅力，透過在黑潮的漂流探索，採集創作元素，也經由創作者的設計視角，帶領大家從不同的角度認識及欣賞台東。四天的海上體驗將於11月於台東設計中心以展覽方式，揭露整個黑潮漂流歷程，呈現創作者的靈感採集與創作。

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「Raw Trip 黑潮漂流計畫」今於台東富岡港啟航，跨領域創作者一起探索黑潮的漂流歷程。（記者陳賢義攝）

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