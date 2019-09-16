韓粉踩爛草皮未限期復原 侯市府求償2萬

2019-09-16 18:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜陣營8日在新北市二重疏洪道幸福水漾公園舉辦造勢晚會，但數以萬計人潮散去後，草皮遭嚴重踩踏、滿布輪胎壓痕，飄散惡臭。新北市政府高灘地工程管理處上週限期申借方（國民黨新北市黨部）9月15日改善，否則沒收保證金，但高管處今（16）日現勘，發現復原不如預期，應新植草毯處仍光禿禿、倒伏草皮生長情況不如預期，要求市黨部花約2萬元復原，明天將再次現勘，改善後才退還1萬元保證金。

不過，高管處會後更正，不等到明天，今天就會代為復原，所需的2萬元從保證金扣，等於新北黨部要再多繳給市府1萬多元。李坤城則質疑，2萬元對照侯市長之前講的，簡直重重提起、輕輕放下。

新北市議員李坤城則批評，已經多給國民黨一天時間，卻仍未復原，如果高灘處不開罰，是否日後都不用編維護草皮預算，讓草自然長、隨便長？何況日前新北市長侯友宜都說，該罰就罰，希望市府不要放水打假球。

新北市政府高灘地工程管理處營運企劃科長廖英琦今天下午現勘指出，造勢主舞台區必須補植約120平方公尺草皮，而幸福水漾公園共100平方公尺面積草皮因生長狀況不如育及，需撒上草籽，將再給新北黨部一天時間復原，明天複驗後，才能退還1萬元保證金。

廖英琦10日現勘曾指出，部分倒伏草皮應可在兩週內自然長回，但大約500平方公尺（0.05公頃）的草皮經遭連根破壞，必須補植草毯，限期主辦單位9月15日前復原，否則沒收1萬元保證金。另外也要追繳超出申請範圍的21萬元使用費。

不過，國民黨新北市黨部副主委蔡博文認為是溝通誤會，強調黨部會在明天前補植草皮、灑草籽加速生長，但認為高管處沒有說主舞台區也要補植草毯，約定好要補植的辰光橋下，已經補植完成，若主管機關認為生長情況不如預期，會從善如流新植草毯。

廖英琦說，至於新北黨部並未於9月15日期限內改善，是否沒收保證金並追償代為改善費用？廖英琦說，17日視複驗狀況後決定，若場地復原，就會退還。

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