遠航ATR機隊添生力軍 4機師今起受訓、2020年上線

2019-09-16 17:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空自2017年起引進ATR新機，今天宣布9月機隊將新添生力軍，4名自訓機師已完成報到手續，今起開始受訓，預計於2020年3月正式上線執勤。

遠東航空2017年起開始執行機隊汰舊換新計畫，現有8架MD客機，其中4架將在今年退役，其餘4架最晚將在2022年退役；新機計畫方面，今年已有6架ATR72-600客機加入，預計年底前還會有3架ATR72-600客機補足運能。

剛到遠航報到的4位機師今也大方分享投入航空業的心路歷程。現年34歲，原從事貿易的Robert，是這4名自訓機師中最年長的，問起圓夢的心得，他認真地說：「當飛行不是夢想而是理想時，才能堅持下去」。不過他謙遜地說，自己比別人幸運，因為小時候有旅居國外經驗，因此擁有外語優勢，轉行學習飛行自然不是難事，但還是花了2年多時間，付出非常大的努力才考上自訓執照。

機師TingTing是遠航機隊中第二位的女姓機師，談起轉職至機師的歷程，她直言真是一趟奇幻旅程。她過去是一位在校教書的國文老師，工作穩但相對沒有變化，熱愛追求挑戰的她，個性使然，開始報考瑜伽、領隊等證照，後來她心想既然都出國了，就選擇學習飛行。此外，她認為女機師和男機師的差異，在於處理事情的細膩感，這也是女性機師的優點，「會選擇遠航報考原因是每天可以回家，未來結婚後也能兼顧家庭。」

本科系為土木工程，報考前為廚師的Johnny，會選擇當機師，是因為對技術性的事都有興趣，很享受工作帶來的成就感，過去因朋友介紹，開始接觸飛行這個工作，他認為要當機師就該抱有強烈企圖心，盡力通過所有的考核，「假如真的想飛行，抱著平常心，隨時準備好，堅持下去，機會就是你的」。

最後一位是新聞學系畢業的90後Justin，他笑說，自己想當機師的原因相當簡單。他畢業後就業不久，便前往澳州打工留學，回國後毅然決然轉換跑道，踏上學飛之路。

遠航發言人盧紀融表示，遠航招募的類別含自訓機師（已具備商用駕駛資格）、退役空軍飛行員及民航機師等。每位新進機師皆經過書面審查，筆試，初試，複試及綜合評量等重重關卡才能正式錄用。

盧紀融認為，機師除了要有流利的外語能力，具備邏輯思維，飛行熱誠以及無人能比的責任感外，還得要有多工思考、危機處理能力及開朗樂觀、積極正向高抗壓性特質。

遠航自2017年7月成立ATR72-600新機隊，目前共6架上線營運，到2020年2月將有共9架ATR營運。4位新進機師將接受包含地面學科、模擬機、本場訓練及航路飛行等5到6個月訓練課程，預計2020年3月可上線執勤。

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