苗縣府公共藝術 朱銘《人間系列》揭幕

2019-09-16 16:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府興建辦公大樓，依規定必須設置公共藝術，繼在第一辦公大樓廣場設置木雕師康木祥《如意生命-苗栗》作品後，通霄鎮籍雕塑大師的《人間系列》作品，今天在縣府1樓大廳舉行揭幕儀式，2件作品相互輝映，為苗縣府增添新的藝術亮點；朱銘文教基金會執行長吳素美說，朱銘很開心作品能典藏在自己的家鄉。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，此次公共藝術計畫係為苗縣府辦公大樓興建時依據文化獎助藝術條例第九條規定「公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一」所編列之法定預算。

據指出，為促成朱銘大師作品《人間系列》設置於苗縣府辦公大廳，縣長徐耀昌去年曾前往拜會朱銘，朱銘為回饋家鄉，同意苗縣府以編列的經費550萬元，價購他的人間系列作品典藏。

縣長徐耀昌與吳素美及10位縣議員等人，今天共同為《人間系列-父子》作品揭幕，吳素美說，這項父親肩上背著小孩的作品，表達出人間最真摯的情感，讓洽公民眾及縣府員工近距離的欣賞藝術之美。

林彥甫指出，朱銘15歲初從李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫，30歲拜入台灣雕塑界大師楊英風門下，朱銘融合傳統木雕與現代雕塑的精神，逐漸發展出超越兩者的獨特風格，並曾獲行政院文化獎、福岡亞洲文化獎等大獎，是台灣具代表性藝術家。

林彥甫表示，發展了30多年的《人間系列》，是朱銘自信的創作之一，反映朱銘對俗世人間形色人物的透觀和呈現，風格的呈現上較自由隨興，題材上豐富而多元。

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