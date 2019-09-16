北市防登革熱加強稽查營建工地 24處工地遭罰

2019-09-16 15:29

〔記者蔡思培／台北報導〕每年8至10月高溫多雨為登革熱好發季節，戶外容器積水提供病媒蚊生長環境，台北市環保局8月起全面普查列管之營建工地及資源回收場，結果有24處工地現場被發現積水導致孳生孑孓，遭處1200至6000元罰緩。

環保局8月起全面普查列管749處營建工地及95處資源回收場，發現有24處工地現場積水導致孳生孑孓之情事，並依違反廢棄物清理法處以新台幣1200元至6000元罰緩。環保局已對於24處檢查不合格的營建工地再行複查，確認其缺失完成改善。另環保局也持續派員每月不定期針對營建工地進行稽查，呼籲各工地人員平時應做好環境清理工作，避免工區積水或垃圾堆置導致病媒蚊孳生情形，以防止登革熱疫情擴散。

環保局指出，散置於本市資源回收場的資收物因堆置戶外且無遮雨棚遮蔽，雨後瓶罐、輪胎等回收物容易積水，若未及時清理可能成為蚊蟲孳生大本營。環保局已要求北市95家民間資收場業者加強場內作業區及周邊環境巡檢，每季至少自行或委託合格病媒防治業者噴藥消毒一次。環保局每週也針對95家民間資收場進行病媒蚊孳生源稽查，目前各資收場均已完成場區的環境噴藥消毒。但業者仍需持續做好環境管理，若有發現環境髒亂或孳生源致生病媒蚊蟲之情事，環保局將依法開單告發。

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