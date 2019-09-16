台中綠美圖終於動工了 前市長林佳龍有話說…

2019-09-16 15:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖競圖後6年，歷經3次流標，終於在今日動工了，交通部長、前台中市長林佳龍下午在臉書發文指出，雖然過程中，因為工法、造價的原因幾度拉扯，「但我們從未放棄」；如同盧市長所說，「雖然未必在自己任內完工」，但是我們都期待曾經努力耕耘，能早日讓台中市民享受甜美果實。

台中綠美圖今日舉辦盛大開工典禮，台中市長盧秀燕致詞時未提及前市長胡志強及林佳龍籌建過程，僅指出，這項工程完全由台中市府單一投資37億餘元，預計2022年完工、2025年開館營運；她另說，她知道綠美圖在她這屆市長任期沒辦法完成，但沒有關係，「我們必須要開始建設大台中」，兌現競選承諾、實現市民期待，讓居住的台中大步向前邁進。

林佳龍則是在臉書發文「綠美圖終於動土了，這是值得台中、全台灣期待的建築」。

林佳龍指出，位在水湳智慧城中的綠美圖原本是「台中城市文化館」，在前市長胡志強任內辦理國際競圖，2013年由日本普立茲克獎得主妹島和世及西澤立衛的SANNA建築師事務所獲得競圖首獎。

他指出，考量水湳經貿園區的需求與發展，佳龍任內，將她重新定位為美術館與圖書館「兩館結合」的「台中綠美圖（Taichung Green Museumbrary）」，符合水湳智慧城的低碳環保定位，成為結合低碳、美術、圖書的「museumbrary」。

林佳龍說，雖然在討論細部設計與發包的過程中，因為工法、造價的原因幾度拉扯，「但我們從未放棄」，今日終於動土了，這是值得台中、全台灣期待的建築。

林佳龍說，今天盧市長正式為綠美圖動土開工，如同盧市長所說，雖然未必在自己任內完工，但是我們都期待曾經努力耕耘，能早日讓台中市民享受甜美果實。

他更說，祝福、更期待「公園中的圖書館，森林中的美術館」的台中綠美圖早日落成。

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