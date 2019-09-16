烤肉配尿味！上千噸棄土開挖飄惡臭 枋寮人怒了

2019-09-16 16:03

［記者陳彥廷／屏東報導］中秋連假烤肉竟烤到全庄頭都被尿垢味侵襲！屏東縣枋寮鄉東海村的村民今年中秋烤肉是被臭得非常掃興，疑似因附近1處廢棄工廠內的廢棄土飄散，忍無可忍的居民近50人今天中午串連到廠前抗議，環保局長顏幸苑指出，除要求承租人覆蓋棄土避免繼續化學反應外，將儘速檢驗是否有其它重金屬超標。

屏東縣又傳不肖業者棄置疑似有害事業廢棄物事件！屏東縣枋寮鄉屏南工業區旁1塊建築用地日前遭法拍再由太陽能廠商租走，廠商選在中秋節連假的週六開挖鋪平原本放置在太空包內的廢土，沒想一打開倉庫，竟有高達上千噸的疑似煉融底渣廢土，棄土一開挖就開始散發異味。

擔心形成飛灰、PM2.5的廠商開始灑水，但廢土遇水發生水化反應還開始冒起大量濃煙，惡臭如同廁所陳年尿垢的阿摩尼亞味以及不知名的異味開始瀰漫周邊住宅區，讓正在烤肉的居民是臭到趕緊進屋躲避，甚至還有人的小孩疑似因此怪味而送急診，也有人因為嚴重心悸，「差點心臟『剉』起來」。

據傳該廠棄置廢土已達20年以上，直到廠商動工才將陳年惡臭翻出，加上灑水、遇雨後臭味大作，因此引來民眾反彈，臭味昨天更因為大雨加速水化反應，臭味持續，是引發居民不滿，立委莊端雄昨天就到場關心，也趕緊請屏東縣政府環保局處置，經過協調，由廠商覆置防水帆布覆蓋，減少煙塵。

忍無可忍的鄉民今天串連前往廠前抗議，要「廢土滾出枋寮！」，鄉代鄭永章、林文央及林鳳春、立委莊瑞雄助理及鄉公所秘書林達敏都到場關心，不過，地主或業者先是到場後未下車就先行離去，接著環保局長顏幸苑離開其環保局進行中的會議前來親自向鄉民說明。

環保局昨天亦前往當地現勘，粗估現場至少上千包太空包每包約1噸的廢棄土，初步認定是融鋁後的爐底渣，顏幸苑則指出，目前為防止異味擴大，將要求廠商持續覆蓋帆布，也強調最快10天就會驗出這批廢土成份，將針對其中是否有其它的重金屬超標進行檢驗。

她強調，至於空污部分，環保局最重可開罰10萬到500元罰款，且以現地的狀況，就算是鋁錠原料也不可堆置，將依法開罰，並會釐清責任人，要求其依法移置。

承租廠商的蘇姓代表最後還是出面，並向鄉民回應，第一階段將加強覆蓋，避免水氣侵襲，接下來移置或是處置措施將配合環保局指示。

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