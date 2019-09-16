桃園首推自駕巴士結合機捷 預計年底啟動周邊社區接駁

2019-09-16 14:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市政府經濟發展局今在桃園大眾捷運公司青埔機廠，舉辦「自駕巴士應用在大眾運輸接駁試運行計畫」說明，除了展示近年自駕車推動成果，也將協同台灣智慧駕駛公司，依「無人載具科技創新實驗條例」向經濟部申請試車牌，預計今年底取得後將選在青埔特區，試辦機捷車站與周邊社區、學校接駁，長期程目標將擴大到機捷沿線重要據點接駁，包括桃捷青埔機廠、桃園高鐵站、華泰名品城、青塘園、A19購物中心、桃園棒球場、航空城願景館等，將青埔特區打造為自駕車示範特區。

經發局表示，市府於2017年獲交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」補助650萬元，隔年在桃園農業博覽會期間，引進國產自製率達7成的自動駕駛電動車，成功完成封閉區域無人自駕車試驗後，2018年續獲交通部補助執行2年計畫、總經費1570萬元，並委託台灣智駕公司執行，目前桃園市自駕車封閉測試場域有虎頭山創新基地、桃捷青埔機廠。

經發局表示，由於青埔特區發展快速，周邊重要設施、場館陸續完工，加上學校及鄰近社區民眾交通接駁需求，因此將桃捷青埔機廠列入封閉測試場域；桃園市自駕車目前仍在封閉場域測試階段，待向經濟部申請取得試車牌後，才可在一般道路運行。

經發局表示，短程目標於9月開始進行桃捷青埔機廠示範運行，並導入公共運輸服務，提供桃捷公司員工內部接送服務，預計今年底協同台灣智駕公司，向經濟部申請取得試車牌後，即可啟動機捷車站與周邊社區、學校接駁服務，例如：A17站到大園國際高中接駁等，「技術已經到位、只差試車牌」而已，至於長程目標則是青埔特區機捷沿線重要據點的串聯、接駁，而由台灣智駕公司打造的6米無人中巴，關鍵零組件50%由本土廠商提供，則會先於9月28日開幕的農博公開亮相。

台灣智駕公司執行長沈大維說，自駕車靠著車體搭載的雷達、攝影鏡頭等設備及地圖系統運行，最高速設定在40公里，平時運行設定在20公里，測試過程已模擬各種可能的出現的道路情境；經發局表示，由於法規的規定，自駕車試營運初期仍會搭載安全人員。

桃園市長鄭文燦今也與國發會副主委鄭貞茂等人試乘自駕車，鄭文燦下車後比出大拇指說「讚」，笑說一開始會怕，但搭乘過程感覺非常舒適、安全。

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