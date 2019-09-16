傻眼！路邊停車被開單 竟是玩具電動車

2019-09-16 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕無照跑車竟敢大喇喇停在路邊停車格？！一名網友今（16）天在臉書社團分享一張高級車款「Mini Cooper」路邊停車的照片，不過將照片拉遠一看，發現比例好像怪怪的，原來竟是「玩具電動車」，不過還真的有稱職員警前來取締，網友們開始集體解析「開單原因」，也令網友直呼「還真的是『Mini』（迷你）跑車啊」、「車主會不會太幽默」！

臉書社團「爆廢公社」今日有網友貼出一張路邊停車的照片，他好奇的問網友「明明也是車，為啥不能停？」網友認真一看，沒想到竟然是一台「迷你玩具車」，而車上還霸氣的貼上一張白紙，寫著「玩具車也是車，請勿移車」，不過因為「違規」停在貨車卸貨專用區，引來稱職員警開單取締。

網友們開始熱烈討論「開單原因」，有人留言「一定是沒有領牌不能上路啦！」「不是貨車就不能停在卸貨區啊...」、「是不是因為沒繳稅」，更有網友好奇「所以這樣罰多少？」笑翻許多網友。

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