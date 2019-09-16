城鄉永續銀髮樂活論壇 國內外近百學者齊聚中華醫大

2019-09-16 14:38

〔記者萬于甄／台南報導〕2019城鄉永續銀髮樂活國際論壇研討會，今在中華醫事科技大學舉行，集結日本、新加坡、菲律賓及台灣近百位學者專家，探討銀髮照護、健康系統領導與管理、地方特色物產的活化等，由產官學攜手營造樂活社會。

中華醫事科大校長曾信超表示，此次論壇以著重南台灣與國際連結，透過經驗交流、觀摩學習，讓各校在推動大學社會責任實踐計畫（USR）時，可更貼近地方居民的需求，幫助地方發展特色產業達到創業、創新、創生的永續發展目標。

其中，中華醫大在論壇中分享如何協助台南市後壁、南關等4區進行活化老舊社區經濟，成立城鄉創生電力公司，透過舉辦活動和人員進駐，達到城鄉交流、資源分享，進而幫地方實踐農村永續、傳產加值、老幼共學、旅遊行銷、創造就業、青年返鄉等6大願景。

曾信超也提到，面對高齡社會的到來，醫事健康照顧相關學系也越來越重要，會後，來自日本、新加坡、菲律賓及南台灣學校等，也一起簽署共同實踐大學社會責任計畫MOU合作意願書，希望未來創造更多資源共享、交流學習的機會。

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