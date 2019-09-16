治療犬「平平」首抵部東 觸摸、套圈療癒失智長輩

2019-09-16 13:39

［記者陳賢義／台東報導］治療犬「平平」首次跨縣市來到衛福部台東醫院，透過觸摸、套圈療癒及陪伴失智長輩，4個小時的動物補助療程，長輩們觸摸餵食、唱歌同樂，還有1名上肢緊繃的老人家使盡全力伸展右手，好不容易才讓平平吃下手中飼料，臉上開懷表情彷彿中了大樂透。

透過部東醫院失智共管師鄭文慧的牽線聯繫，與花蓮縣壽豐鄉專門從事動物輔助療法的「黎明向陽園」搭上線，6歲的平平第一次搭上火車來到部東。或許是第一次，平平上車後因鐵道噪音變得躁動，陪伴治療師徐嘉慧貼心安撫，進入部東日照中心上課前，還帶著平平在戶外「放風」10餘分鐘，熟悉周遭環境。

「台灣動物輔助治療專業發展協會」理事長陳美麗國台語並用，以淺顯易懂的詼諧語調簡介國內外動物輔助療法的演進。當平平踏進上課空間，陳美麗讓長輩先戴上眼罩，從觸摸開始熟悉彼此，也讓老人家猜測平平的性別及體重胖瘦，平平的乖順純真，很快就感染了老人家，開啟心扉，平平也受到了口頭獎勵和美味點心。

花蓮黎明向陽園動物輔療組督導廖守恩說，治療犬「平平」、訓練師徐嘉慧、設計課程的動輔師陳美麗3人各司其職，構成動物輔助治療的金三角關係，動輔治療是綠自然照顧（Green Care）其中一環，讓具有療癒功能的動物成為治療載具，緩和病患的情緒、壓力甚至對病痛的注意力。

陳美麗說，「單純的付出就是一種療癒」，動物純真的眼神和自然表現的動作觸動失智者的情感，瞬間降低他們的寂寞感，還能因平平的加入，增進彼此的社交能力。

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