921滿20年》專家：10年後恐有大地震 私有建築供公眾使用先補強

2019-09-16 13:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕921大地震發生後已20年，國研院國震中心主任黃世建點出學界評估，再10年可能會有大地震發生，今年底8千多棟學校老舊校舍補強將全數完成，但私有建築補強還不夠，建議政府應從私有但是供公眾使用、樓地板面積5000平方公尺以上的開始階段性補強。

1999年9月21日凌晨1點47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3的強震，短短1分多鐘造成嚴重傷亡，國研院長王永和表示，國研院國家地震工程研究中心從921災後至今，分析災損原因到研發各種地震防減災技術，今天在福華文教會館舉行研討會並回顧20年來的防救災成果。

國震中心主任黃世建表示，根據地震科學界研究，規模7以上的地震平均發生頻率約30年到40年，先前高雄美濃和花蓮大地震都還是局部的發生點，如果不強化社會應變能力，一旦大地震發生在都會區救災將會很困難，還剩下10年到20年的時間準備，公私有建築物要加速補強，並佈設維生管線、建置都會情境模擬。

黃世建表示，國震中心從2009年起協助教育部推動「公立高中職以下老舊校舍耐震能力評估與補強計畫」，有27139棟校舍完成普查，其中17741棟需要進行耐震評估，8672經評估後需要補強設計，目前已經完成8029棟，預計今年底就能完成所有補強工程。

黃世建指出，國震中心今年也建置全新的3D地震防災智慧城市模擬平台，輸入政府提供的各種資料後，包含建築物高度、興建年份和用途，再用地震波加以模擬可能受損情況，震前就能對可能招架不住的建築重點補強因應，震後能快速救災，協助救災人員規劃救災路線等等。

黃世建也點出目前台灣私有建築補強力道不足的問題，他指出，由於私有建築要取得所有住戶共識較為困難，但是中心評估，全台灣有58%樓地板面積的建築需要考量耐震強度是否足夠，應該從私有但是供公眾使用、樓地板面積5000平方公尺以上的開始階段性補強，都市防災道路兩邊也應優先補強，以防震後道路不通，這樣才能因應之後可能發生的大地震。

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