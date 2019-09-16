先天性乙狀結腸過長 男子腹脹積糞如「車輪」

2019-09-16 13:38

〔記者張菁雅／台中報導〕一名31歲男子出國前因腹脹不舒服求診，經腹部X光發現他的先天性乙狀結腸過長，交叉壓迫腸道，使整條乙狀結腸因糞便積留脹成宛若「車輪」。澄清醫院中港院區大腸直腸外科主治醫師馬秀峰表示，經以肛管由肛門進入做減壓排氣排便後，腹脹立即消失，順利出國旅遊，回國後再進行乙狀結腸縮短手術，讓整個大腸腸道恢復正常狀態。

馬秀峰表示，乙狀結腸是大腸的降結腸和直腸之間的腸道，正常長度在20公分到30公分間，乙狀結腸是屬於游離的腸道，如果先天乙狀結腸過長，因其有游離性就容易扭結。先天乙狀結腸過長的長度約在50公分至60公分間。

馬秀峰指出，先天乙狀結腸過長的人，年輕時比較不會出現扭結現象，年紀增大越有扭結風險。這名病患在赴日本旅遊前，因腹脹且有便秘現象而求診，經腹部X光檢查，發現他的乙狀結腸已脹成像車輪似，卻無扭結情形，而是形成交叉壓迫到腸道，使腸道扁窄造成糞便無法往直腸排出肛門，其腹脹不舒服的根源就是先天性乙狀結腸過長。

馬秀峰指出，由於患者出國在即，以肛管從肛門進入約20公分處，將被壓扁窄化的腸道撐開，排出腸道內的氣體及糞便，立即解決腹脹的困擾，患者回國後，接受乙狀結腸縮短手術，切除約40公分的乙狀結腸，接上降結腸和直腸，讓整個大腸腸道恢復正常狀態。

馬秀峰強調，先天性乙狀結腸過長基本上不會有任何症狀，但如果超過50公分再加上高齡或臥病，發生乙狀結腸扭結的風險就高，如果錯失治療時機，恐會導致扭結的腸道缺血而變黑壞死，引起腹膜炎而危及生命，因此建議及早做縮短乙狀結腸手術。

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