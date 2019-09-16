國家防災日全民健走夯 2000名額40分鐘秒殺

2019-09-16 13:27

〔記者萬于甄／台南報導〕今年適逢九二一震災20週年，台南市政府第3年結合健走活動，為強化民眾在地震時能有正確的避難觀念與應變能力。今年國家防災日全民健走活動移師到新化虎頭埤風景區舉辦，2000個名額一開放報名，40分鐘就秒殺，若錯過網路報名者，活動當天仍可現場報名參加。

行政院以「蛻變重生，遠望策進」為主軸，在各縣市推動九二一震災20週年暨莫拉克風災10週年，台南市政府21日將在具有百年歷史的新化虎頭埤風景區，透過全民健走結合防災防溺教育宣導、登革熱防治、地震保命三步驟、千人CPR及摸彩活動，希望強化民眾防災意識。

南市府災害防救辦公室參事侯俊彥表示，今年活動報名依舊熱絡，2000位名額一開放報名，不到40分鐘就被登記搶光，但錯過網路報名的民眾，只要活動當天上午8點30分前現場報名，仍可參加摸彩，獎品豐富，而網路報名成功者還可獲得健走活動限量紀念T恤。

侯俊彥說，健走路線沿虎頭埤風景區環湖步道，全程約4.5公里，虎頭埤素有「小日月潭」之稱，晨光景色雅致怡人，相當適合民眾攜家帶眷一同參與，屆時也邀請新化、關廟及左鎮社區團體帶來精彩的表演節目，在餘興節目表演中，喚起民眾防災觀念，達到全民防災的目的。

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