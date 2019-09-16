七堵正光公園改造 遊戲場更好玩

2019-09-16 12:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區正光公園及周邊環境整合工程完工，正要進行驗收，基隆市長林右昌今天現勘，還我特色公園行動聯盟基隆分部指出，他們場勘發現正光公園兒童遊戲場仍有一些問題，像是遊戲平台有發現鐵絲、螺絲，遊戲器材的間縫可能會卡住小朋友的手，對此，林右昌表示會讓遊具更加符合小朋友的需要，並呼籲居民共同愛護公園環境。

還我特色公園行動聯盟基隆分部表示，他們場勘發現正光公園兒童遊戲場仍有一些問題，像是遊戲平台有發現鐵絲、螺絲，遊戲器材的間縫可能會卡住小朋友的手，另外，可增設擺盪、旋轉、延伸等有助孩童發展動作的遊戲力設施。

林右昌說，整個正光公園在改造後已經煥然一新，鄰近的居民都很高興住家前面終於「重見天日」，相信公園未來會成為小朋友跟家長很喜歡的遊憩場所，尤其這次市府也邀請還我特色公園行動聯盟的媽媽們提供意見，調整遊具的配置及設計，希望能夠更加符合小朋友的需要，未來不排除會有第二階段的改善，再加入小朋友遊憩的機能。

林右昌也呼籲居民，市府好不容易籌措到經費進行公園改造，希望大家都能夠愛惜使用，市府也請警察局、區公所一定要加強管理維護，請攤販不要進入公園，溜狗的人也不要讓狗狗隨地便溺，希望在周邊鄰里居民的共同愛護下，讓公園一直維持長久如新，大家有更好的生活環境。

七堵區公所表示，正光公園周遭是密集住宅與傳統市場，舊有公園空間配置與使用機能未能符合居民需求，再加上設施老舊、動線不良，爭取城鎮之心補助計畫進行公園改造，工程經費493萬元，等到近期完成驗收後便可開放使用。

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