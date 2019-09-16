挹注逾千所偏遠國中小 國教署明年加碼投入22.6億

2019-09-16 11:37

〔記者林曉雲／台北報導〕全國有1153所偏遠國中小、428所非山非市國中小，教育部為提升偏鄉教育品質，均衡城鄉學校教育資源，108年度國教署投入22.48億元，明年預計投入約22.6億元，挹注偏遠地區學校「設施設備」、「學生多元試探」及「教師專業發展」等項目，以穩定偏遠地區師資和提升教學品質。

為落實《偏遠地區學校教育發展條例》，今年1月29日發布「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，108年度編列25.6億元預算，除1153所偏遠地區國中小受惠，非偏遠地區但有教育資源需求的428所非山非市國中小也可以申請設施設備經費。

教育部國教署中小學組組長武曉霞表示，該經費可有效提供學生多元資源，以澎湖縣鎮海國中為例，該校108學年度申請辦理學生多元試探活動「鎮海國中戶外冒險體驗」，與國立台灣師範大學、國立澎湖科技大學、中華民國帆船協會及香港漂流教室等單位合作，推出一系列「自立造舟體驗」、「帆船水手訓練」、「澎湖內海與台灣海峽航行計畫」及「登山體驗」課程，帆船水手訓練更利用寒假送學生到香港進行海外學習課程，相當具有特色。

澎湖縣鎮海國中校長吳憶如表示，學校從106年起辦理城鄉共學和夏日樂學計畫，108學年度的學生多元試探活動，教育部各項補助計畫提供學校城鄉交流的機會，師生共同學習成長，讓偏鄉學校比起都市學校不一定處於劣勢。透過計畫，學校除得到經費挹注，還能與民間人力資源連結，創造合作契機。未來將透過教育部專案計畫檢核機制，核實依計畫執行，檢視目標和預期效益。

屏東縣琉球國小從107學年度起規劃6年級學生畢業前以獨木舟完成2天1夜、全長12.5公里的小琉球環島，包含獨木舟、露營、潮間帶、觀星及最後學生的成果展現，學校申請教育部經費除改善教學和行政空間，並添置獨木舟及相關設備、艇架、空拍機及天文用望遠鏡等，也脫離了以往只能租借的窘境。

琉球國小校長張簡振豐說，獨木舟是工具，活動設計並非只為讓學生學會划舟技巧，更重要的是感受並獲得海洋整體環境的知識，學生2人共划雙人舟，除必須共同觀察因應風浪和海流變化，還得培養默契，能進一步增強人際關係，另申請108學年度的學生多元試探活動經費，帶領學生逐步完成各種主題探索活動。

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