新北推青年就業三箭 接受輔導最高獲2.4萬元津貼

2019-09-16 11:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕初踏入職場的社會新鮮人，因就業及收入不穩定，容易感到迷惘。新北市政府勞工局針對18至29歲青年提出「就業三箭」方案，包括「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」及「斜槓青年職能培力計畫」，接受輔導期間最高可獲得1萬5000元至2萬4000元不等津貼，減緩經濟壓力。

83年次初次尋職的阿翔，就讀高職時因興趣不符休學，經過5年多空白時間，應徵工作不斷遭拒，某次面試失利後，心灰意冷的阿翔經過三重就業服務站，鼓起勇氣尋求協助。就業服務員發現，阿翔離開學校後資歷空白，且阿翔個性內向、自信心不足，要找到穩定工作相當困難，就服員提供職業心理測驗、職涯諮詢，協助釐清職涯方向，並安排阿翔參加「初次尋職青年就業服務計畫」，提供生活津貼，讓阿翔安心接受輔導。

阿翔接受職涯諮商與探索後，對於未來工作規劃有初步輪廓，就服員藉由就業輔導課程，讓阿翔學習履歷撰寫與求職技巧，並透過模擬面試增加自信心。在求職準備過程中，配合「缺工就業獎勵津貼」方案，成功幫助阿翔找到烘焙業工作。

勞工局長陳瑞嘉表示，青年求職時常因經歷、技巧或缺乏明確求職目標，陷入尋職困境。市府針對18至29歲青年，提出「就業三箭」方案，包括「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」及「斜槓青年職能培力計畫」。青年接受輔導期間，最高可獲得1萬5000元至2萬4000元不等津貼，減緩經濟壓力。

陳瑞嘉說，上述計畫自開辦以來，共服務6644名青年，並協助2876名青年順利投入職場，以及681名青年成功轉成正職。凡設籍或實際居住新北市的18至29歲青年，若有就業服務需求，可電洽：0800-091-580。

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