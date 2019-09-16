台灣人也曾征伐太平天國！ 百年古畫見證

2019-09-16 11:17

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣人也曾征伐太平天國，台南市文化資產管理處今天獲曾2幅150年歷史的古畫〈陷敵圖〉、〈大敗敵人圖〉，內容描繪清同治年間，清代總兵曾元福征戰太平天國的過程。

〈陷敵圖〉、〈大敗敵人圖〉由曾元福後裔曾俊仁捐贈，推定成作於清同治年間（1862-1865），畫中有難民走避、戰場英勇士兵對戰，最終入城大敗敵人等戰事細節，且有文字註解，呈現出曾元福平定戰功的英勇形象。

文資處指出，記載曾元福（1810-1878）征伐太平天國過程的畫作共有4幅，原無題名，今名第1幅〈出師征寇〉、第2幅〈陷敵圖〉、第3幅〈大敗敵人圖〉、

第4幅〈凱旋圖〉，為曾氏後裔祖傳珍寶，直到1954年，連景初刊載於《台南文化》的文章〈大曾小曾兩總兵〉一文後，外界漸提及此組作品，古畫的神秘面紗，也逐漸得以面世。但畫師為何人，至今未解。

文資處指出，該組畫作具有「圖像證史」的史料價值，見證曾有台人渡海遠征，協助清軍平定太平天國之亂，也增添台灣史及台灣藝術史等史料的豐厚內涵。已委託國立台南大學人文學院長戴文鋒完成調查研究。

文資處表示，畫中人物刻劃細膩，無論是迎戰的姿態、人物交談的神情，環境整體布局，都相當自然，行軍隊伍的動態感，及兩軍對戰情景，也將緊張局勢維妙維肖呈現，可見畫家功力。

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