半百大叔透過縮胃手術 減重28公斤並找回健康

2019-09-16 10:00

〔記者歐素美／台中報導〕楊姓男子擔任餐廳主廚，職業特性加上藥物減重失敗，年過半百、體重破百，健康拉警報！台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲施行「胃縮小手術」，搭配飲食控制，5個月後體重從114公斤減至86公斤，減少28公斤，三高緩解，不必再服藥控制，也找回中年自信。

楊男表示，其身高156公分、退伍時體重55公斤，算標準身材，當主廚後無法忌口，體重飆破90公斤，一度靠減肥藥物減重，停藥後復胖，體重失控衝破110公斤。相片對照，小鮮肉成了超級胖大叔，肥胖引發三高及睡眠呼吸中止症，健康亮紅燈，才決定減重手術治療。

台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，較多人採行的代謝減重手術方式為胃縮小及胃繞道手術，都在美國獲得合法認可，超重體重平均約可減輕7成5。胃縮小手術利用腹腔鏡縱切把胃做袖狀切除，保留3分之1的胃，容量約100毫升（如小根香蕉），經限制食量及去除飢餓感達到減輕體重。胃繞道手術則以腹腔鏡將胃分成大胃和小胃，小胃容量約30毫升（乒乓球大小），並將部分小腸繞道以減少吸收。

李旻憲表示，楊男身體質量指數 （BMI）為46.84，加上服藥控制高血壓超過20年，全都是健康警訊，經「胃縮小手術」搭配飲食控制，5個月後健康減重到86公斤，BMI降為35，糖化血色素等相關數據也大幅改善，高血糖與高血壓獲緩解，不必再服藥控制血壓。

楊男表示，以前看到什麼都想吃，現在依照醫囑專心吃，幾口就飽了，希望再減11公斤，目標要瘦到75公斤，重現年輕俊俏。

李旻憲說，台中慈濟醫院代謝及減重中心團隊累積超過2000個案人數經驗，為不同病人量身評估，搭配營養師、個管師與護理師持續追蹤，病人術後飲食從一開始輕流質到流質、軟質，半年後正常飲食，卡路里減少就可以健康瘦下來，9成以上可達到預期減重目標，9成改善代謝疾病。

患者要作減重手術，BMI為評估主要依據，BMI大於40或BMI大於35並伴隨肥胖引起的糖尿病、高血壓、痛風及高尿酸血症、高血脂或睡眠呼吸中止症候群等，或BMI大於30且伴隨糖尿病。年齡限定14到65歲間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法