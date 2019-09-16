中藥房傳承衛福部開解方 西藥界連署反對…

2019-09-16 09:58

〔記者林惠琴／台北報導〕為了中藥房存續，衛福部日前公布有條件開放一定實務經驗、修習課程者經營中藥房，此舉卻引發藥界憂心恐成民眾用藥安全漏洞，發起連署反對，短短一週已有逾4000人響應。衛福部則解釋，未來仍會朝修法、訂出像國家考試等取得執照的方式，現僅先解決眼前中藥房得以傳承問題。

衛福部日前公布，只要在今年8月30日前有中藥房從業的實務經驗2年以上，並修習162小時中藥相關課程，即可申請經營中藥房，讓中藥房後繼有人。

不過，此舉引發藥界憂心恐成民眾用藥安全漏洞，在公共政策網路參與平台發起「反對衛福部縱放中藥商世襲復辟，非法變合法！」，上線一週已破4000人響應，待達到5000人，政府就須回應；藥師公會全聯會也已向衛福部反映意見。

藥師沈采穎表示，過去就曾設有落日條款，讓中藥房不論有無執照均就地合法，現在應該要求經過正規程序取得經營權，否則中藥也是藥，且可能與食物、西藥有交互作用，例如在服用抗凝血劑的人，若再使用活血成分的中藥，就會增加出血風險，認為政府要做的不是對吵的人就給糖吃，而是推動科學化、專業化、制度化，協助輔導相關業者通過國家考試，以確保民眾用藥安全。

對於中藥房沒落、藥師投入中藥房意願低，兼營中西藥房的藥師黃祥益指出，主要是現代人生活習慣轉變，會買藥材回家煎藥的人寥寥無幾，而是選擇科學中藥，造成中藥房市場變小，加上中醫院所幾乎不太會釋出處方箋，且處理中藥材過程不易，導致藥師投入中藥房意願低，身邊藥師經營中藥房多數是接手家中事業。

黃祥益也提到，如今時代背景不同，西藥十分發達，10個上門買中藥的人就有9個吃西藥，若中藥房的人只懂中藥，不懂西藥，對於民眾用藥不了解，相對較無法提醒與中藥材可能的交互作用，恐潛藏用藥風險，這就是把關的重點，因此認為經營中藥販賣，仍要經過國家考試為佳。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪解釋，目前對於中藥房繼承人要求修習課程，相關單位開課須送衛福部備查，且不是上了課就沒事，而是得通過筆試與術科檢視，但此套作法主要是先因應維持中藥房留存，未來仍會朝向修正《藥事法》，納入中藥販賣從業人員取得執照方式、例如通過國家考試或其他方法等。

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