國道4號豐原高架橋樑拆除 國豐路17日起單向通行

2019-09-16 09:56

〔記者歐素美／台中報導〕交通部高速公路局第二新建工程處明天（17日）起，將利用10天拆除國道4號豐原高架橋樑，為將用路人的影響降到最低，將採週間平日離峰時段單向封閉國豐路三段（豐勢路至台鐵新山線之間），豐原分局呼籲用路人行經該路段注意改道方向。

交通部高速公路局第二新建工程處卓高端表示，因拆除的橋就位在國豐路上方，為減少對用路人的影響，無法封閉道路，因此採離峰時段施工，限單向通車；尖峰時間，仍保持雙向通車。

豐原分局表示，配合國道4號豐原高架橋樑拆除作業，交通維持管制時段及路段如下：9月17日~9月20日（9時~22時），封閉國豐路三段西行道路（豐勢路至台鐵新山線之間）；9月24日~26日及10月1日~10月3日（9時~22時），封閉國豐路三段東行道路（豐勢路至台鐵新山線路段）。

建議替代道路如下：東勢往國1：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道；國4往東勢：后豐交流道或國4臨時匝道鋼便橋→國豐路二段→豐科路或角潭路→豐原大道6段→豐勢路二段→東勢。

警方表示，因應國豐路三段東、西行道路施工封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

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