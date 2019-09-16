好吃的課程！偏鄉學童探索學習做蜜餞、豆花

2019-09-16 08:30

〔記者王涵平／台南報導〕南大附小與偏鄉東山吉貝耍國小、七股龍山國小學童探索學習課程，前往台南學做蜜餞、到七股做豆花，上課變得好玩又好吃！ 南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股龍山國小、東山吉貝耍國小辦理「鹽主題跨域探索課程」，三校50位師生參訪安平番王伯蜜餞物產館學習製作水果酵素蜜餞，接著至七股鹽山欣賞「濱鹽歷險記」鹽雕創作展，製作鹽鹵豆花。 南大附小指導老師陳怡均指出，製作水果酵素蜜餞需先將新鮮水果連皮切塊，用黑糖做為天然的防腐劑，再加入少許粗鹽，靜置1個月後的酵素可以喝，水果則用烤箱烤過就可以變成蜜餞。 龍山國小學生黃沁堂說，蜜餞製作過程加糖又加鹽，蜜餞台語叫做「鹹酸甜」。南大附小學生李辰顥表示，自己製作的蜜餞沒有色素，也沒有化學防腐劑，吃得安心。 此外，富含蛋白質的豆漿，遇上含有鎂、鈣、鐵離子的鹽鹵，在溫度升高加熱催化作用下，便會凝結成豆花，學生見到親手製作鮮嫩欲滴的豆花出現於面前，不禁笑開懷。吉貝耍學生楊恩鎧說，豆花像豆漿果凍，是世界上最好吃的豆花。 七股龍山國小校長方建良指出，108課綱強調素養導向，跨域探索課程不只擴展學生的學習視野，更教導學生從做中學，培養探索及實作能力，貼近生活的課程讓學習效果更為顯著。

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