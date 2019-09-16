今天起海生館等5大館所小孩免費參觀 估帶入近億元商業效益

2019-09-16 08:36

〔記者林曉雲／台北報導〕就是今天！教育部長潘文忠今早在臉書宣布，今天開始，教育部主管的國立海洋生物博物館等5大館所，配合交通部擴大秋冬國旅獎勵計畫，小朋友可免費參觀到年底，邀約大家到海生館等館所免費遛小孩，短短一個小時已有近600人按讚，148次分享。教育部預估可湧入30萬參訪人次，並帶動博物館及周邊餐飲、住宿、賣店及停車場等整體商業效益估計約新台幣9250萬元。

潘文忠表示，擴大秋冬國民旅遊，一起遛小孩，他想推薦家長們帶小孩來參觀教育部五大社教機構，從今天起，不分平假日，12歲以下兒童可享不限次數參觀國立社教機構，包含基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館及屏東海生館，豐富的展覽內容，讓孩子在旅遊途中也可邊玩邊學習，邀約這個下半年，大小朋友一起到教育部的博物館探索學習！

教育部終身教育司長黃月麗說明，為鼓勵親子共遊博物館參訪，將學習融入休閒生活，配合交通部108年度「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自9月16日起至12月31日止，自由行旅客只要是親子共遊的12歲以下兒童，不含團體參觀，即享不限次數免費參觀國立社教機構常設展廳及部分自策特展的優惠，優惠場域包括國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館，自策展例如《海科館X故宮海錯奇珍生物特展》、科教館《設計我們的世界-科技性別化創新特展》等，預估將增加教育部所屬博物館30萬參訪人次，並帶動博物館及周邊餐飲、住宿、賣店及停車場等整體商業效益估計約新台幣9250萬元，在推廣鼓勵終身學習之餘，並促進觀光旅遊產業發展。

優惠時間是2019年09月16日至12月31日止，優惠方案：12歲以下孩童不限次數免費參觀，須由大人陪同且為自由行。有臉友留言感嘆可惜自己不是小孩，也有很多臉友tag親朋好友，肯定教育部讓小朋友免費參觀是好的政策。

免費自策特展列表：國立海洋生物博物館、國立科學博物館、國立科學教育館、國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館 。

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