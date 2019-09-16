台灣周邊水氣多 各地從今日起至週日皆有雨

2019-09-16 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣附近水氣多、環境風場仍為東北風，位於迎風面的北部及東北部地區降雨機率較高、有短暫陣雨，南部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有機會發生局部較大雨勢，民眾外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，各地晨間低溫25至28度，白天桃園以北高溫28、29度，其他地區高溫32至33度，沒下雨時天氣仍屬於悶熱天氣，民眾外出活動需多補充水份。

空氣品質部分，今環境風場為偏北風，中部以南位於下風區域，污染物累積及午後光化作用致臭氧濃度上升情形，將視雲量多寡及降雨洗除作用強弱而定北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級；高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二、週三（17日、18日）水氣稍微減少，但北台灣仍有小範圍短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地仍偏悶熱。

週四至下週日（19日至22日）受低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部、南部及東半部地區有些許降雨，中部地區雲量亦增多，午後山區易有局部短暫雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區高溫仍可達32度以上。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 30 26 ~ 33 27 ~ 31 25 ~ 31

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