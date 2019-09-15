鐵路地下化要拆房子比高架還多？ 桃市府打臉陳學聖

2019-09-15 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕立法委員陳學聖15日在臉書PO文提及自己過去5年，一直在追到底鐵路地下化要不要拆房子？拆多少房子？桃園市政府始終不給我答案。直到去年審前瞻預算，才第一次看到正式官方書面文字，竟然地下化要拆的房子比高架還要多，大家都儍眼了。

對此，桃園市政府捷運工程局下午受訪表示，不知道陳學聖的數字哪來的，市府過去到現在作業的數字顯示，在可行評估階段（市府主辦）原來的高架要拆399棟鋼筋水泥建築，改地下化並經過基地優化後調整線型，要拆379棟比高架少拆20棟，主因就是基地優化調整線型後的結果，有的建築物原本要部分拆除，優化調整後可以完全不拆。

捷工局說，桃園鐵地下化可行評估過關後由交通部鐵道局接手製作規畫報告，並改用「軌道支承版」工法，結果拆屋數量比市府做可行評估時減少一半多，鐵路地下化用軌道支承法大約拆175棟，如果以樓地板面積計算，高架要拆3萬2000平方公尺，鐵道局的地下化的綜合規畫要拆1萬9000平方公尺，建築物樓地板面積事涉拆遷補償預算，地下化顯然比高架要支出的補償費少很多。

陳學聖在臉書還PO文提到，內壢前站住戶原本鐵路高架化只要拆部分房舍，現地下化竟然變成全部拆除，這對當年全力支持市長鄭文燦地下化的人是情何以堪？他還說，原本和台鐵內壢前站同一邊的透天厝（火車站到中華路，興仁路一段口）是反對鐵路高架化最強大力量之一，因為他們有部份房舍將被拆除。「我（陳學聖）從朱立倫作縣長，看著他們一路抗爭，有些人還是我認識多年的朋友。」「宣佈鐵路高架改為地下化，他們都很開心，因為他們相信房子可以不用拆了」、「現地下化竟然變成全部拆除…」。

桃園市政府也說明，陳學聖所指的和內壢火車站同一邊的透天厝，其實無論高架或地下化的報告都未列入拆遷戶，這些房子目前座落在公共設施保留地上，雖然屬於私有地，但是被納入鐵路地下化以後的廣場，和內壢站之間有大型綠帶串連，政府有意規畫現代化公共活動空間，今年上半年已經辦理都市計畫公展，目前正在審查公展期間陳情意見，拆遷與否其實和鐵路高架或地下化無直接關連，這部分還要看都市計畫審查最後結果。

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