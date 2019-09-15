亮了！大溪新南老街安裝可愛燈箱 夜遊不再暗摸摸

2019-09-15 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪中山路舊稱「新南街」，日治時代主要是仕紳與日本人居住與做生意的空間，有大溪第一個完成的百年牌樓「蘭室」，有最宏偉的牌樓「建成商行」，以企業辦公室與住家空間為主。長期在大溪老城區耕耘的台灣古厝再生協會，今年初選址「蘭室」成立老屋情報館，向市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）提案，邀集街坊鄰居在騎樓安裝可愛的燈箱，於中秋連假前完成安裝、試燈，入夜後，讓新南老街更顯溫暖、溫馨。

總計20個房子造型的燈箱，寬35公分、高約37公分，木博館補助10萬元，住戶自付20％費用，由台灣古厝再生協會祕書長林昕偕設計團隊和參與鄰居，藉由「故事工作坊」協助鄰居找出家族的故事與圖案、家徽，再完成各具故事的燈箱，原本入夜後「暗摸摸」的新南老街，在中秋連假期間進行試燈，煥然一新，除了照亮新南老街，也增加走訪新南街的故事性與樂趣，提供大溪夜間導覽的新亮點。

其實，大溪名列「台灣十大觀光小城」，大溪老街每逢假日成為許多遊客的必遊景點，不過，同樣都是老街，相較於和平老街遊客如織、商機無限，相距不遠的新南老街，在戰後雖然也是熱鬧的街道，有診所、電子琴公司、水果店等，之後隨著產業凋零搬遷，慢慢變成以住家為主的住宅區，世居住戶有人樂得鬧中取靜、不受打擾，但以往也有住戶抱怨，期盼也能與和平老街一樣繁榮。

木博館館長陳倩慧表示，桃園升格後，市府把和平老街定位是地方豆干、木藝特色街，新南老街是藝文團體進駐的文創街，包括木博館、老屋情報館、厝邊聯誼會等都進駐在新南老街，許多藝文活動也選在新南老街舉辦，如今透過家家戶戶各有故事的小小燈箱，希望協助住戶認識家族在新南老街居住與成長的歷史，也讓夜遊大溪老路的遊客，從中更能體驗大溪老城的魅力。

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