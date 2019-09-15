大溪新勝社飛龍團獲邀日本表演 精湛技藝博滿堂彩

2019-09-15 20:44

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府於中秋連假期間受邀前往日本千葉縣參加「成田傳統藝能祭」，由桃園市政府秘書處長顏子傑率隊代表市長鄭文燦出席，值得一提的是，具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀出席，擔任開幕式首組表演團體，還在遊街活動中打頭陣，精湛的傳統技藝，博得日本民眾滿堂彩。

顏子傑與會代表鄭文燦對颱風造成日本關東地區嚴重災害表達關心、慰問之意，也將鄭文燦親筆慰問信交給成田市長小泉一成，他表示，桃園和成田是緊密的朋友，兩個城市都是國際機場所在地，同是國家門戶，而16日是雙方締結友好城市3年的日子，桃園相當珍惜這個朋友。

顏子傑說，桃園市連續3年受邀參加「成田藝能祭」，去年由大溪在地五大社頭之一的「大溪共義團」將軍組太子班在祭典開幕式進行表演、遊街獲滿堂彩，今年代表桃園表演的「新勝社飛龍團」也有百年歷史。

顏子傑指出，舞龍是台灣廟會祭典、重要慶祝場合都會有的民俗演出，象徵祈求風調雨順、國泰民安，為了這次表演，新勝社飛龍團精挑25名舞龍手特別編排演出，將最好演出呈現在日本民眾面前。

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