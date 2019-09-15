3顆鏡頭好醜？iPhone 11 Pro「無違和」手機殼 網友心動了

日本網友將阿諾·史瓦辛格在1985年的美國動作驚悚片《魔鬼司令》（COMMANDO）的劇照，作為iPhone 11 Pro手機殼的構想圖。圖中，砲口剛好配合在iPhone 11 Pro相機鏡頭的位置。（圖擷取自推特＿@aki_teccha）

2019-09-15 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果日前發表iPhone 11系列，其中Pro系列的2款手機iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max的後端相機鏡頭也增為3顆，引起全球果粉的熱議。有日本網友日前（10日）在推特發文，分享自製的手機殼概念圖，構圖巧妙地配合iPhone 11 Pro系列的3顆鏡頭，讓網友直呼心動不已。

根據該則貼文 ，這名日本網友將阿諾·史瓦辛格在1985年的美國動作驚悚片《魔鬼司令》（COMMANDO）的劇照，作為iPhone 11 Pro手機殼的構想圖。圖中，砲口剛好配合在iPhone 11 Pro相機鏡頭的位置。

對此，網友也紛紛好評，表示「無違和」、「應該等12出了之後再推」。

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