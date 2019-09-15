戴「埔鹽順澤宮」帽的艾登最新IG動態：台灣粉絲我愛你們

2019-09-15 20:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著台灣宮廟帽「埔鹽順澤宮」奪下今年法國尼斯ironman70.3世界錦標賽冠軍，經媒體曝光，頭上帽子一夕爆紅，登記索取至今達4萬頂，彰化縣長王惠美也邀請他來台代言彰化馬拉松季，LAVA台灣鐵人三項公司也邀請他來台參加台東賽，對此，艾登未明確回覆，倒是在個人IG表示，照片曝光多了很多台灣粉絲，「我愛你們」。

順澤宮近日朝聖者不斷，不少是鐵人、路跑選手，幾乎快要變成「鐵人廟」，LAVA台灣鐵人三項公司連續10年在台東主辦鐵人競賽，該公司看上艾登魅力，除贊助順澤宮1000頂帽子，也邀請艾登明年來台參加台東賽，希望趁勢刮起鐵人三項旋風。

台灣鐵人三項公司表示，該公司邀請艾登明年3月15日來台參加ironman70.3賽事，但因艾登目前最大目標是明年東京奧運，且其訓練計畫不適合在明年3月再參加一場113公里比賽，但他承諾將在東京奧運結束後到台灣。公司邀請時也有告知，依台灣習俗要向神明還願，可以讓他未來運動生涯更順遂。

對於艾登明年無法來台，彰化縣政府表示，邀請艾登代言彰化馬拉松季，對方已收到來信，由於艾登是挪威國手，備戰奧運有固定訓練時程，是否來台代言，還要研議一下，近日就會有正式回覆。

雖然艾登未表明能來台，不過他今日在IG動態，倒是大大稱讚台灣一番，貼文中表示：「這張照片曝光後發生了很多瘋狂的事，多了很多贊助商等…，我只想感謝從一開始就一直支持我的粉絲，以及剛開始旅程的所有新朋友！特別值得一提的是我瘋狂的新台灣粉絲，我愛你們。」

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