「親愛愛樂」台中場售票不佳 陳珮文：為山上孩子學費拚了

2019-09-15 20:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由陳珮文和王子建老師創立的「親愛愛樂」樂團，將展開巡迴售票演出，21、22日在台中中山堂演出的售票情況不佳，有酸民稱過去該團售票打的是「可憐牌」，讓擔任親愛愛樂實驗學校校長的陳珮文十分難過，但由於該校有15名學生來自山上，學費要由陳珮文籌措，她說，我們不賣可憐只賣努力，為了孩子們的學費會繼續催票。

南投縣仁愛鄉親愛國小老師王子建和陳珮文，帶著親愛國小的原住民學生學提琴，11年前並創立「親愛愛樂」樂團，該樂團前年並在維也納國際青少年音樂節獲得弦樂冠軍，評審認為這群山上孩子演奏的音樂有家的感覺，是歐洲樂團遺失很久的特質。

為讓山上孩子學音樂的路不中斷，並有更具彈性的學習課程，陳珮文和王子建奔走後，本月1日成立親愛愛樂實驗學校，陳珮文擔任校長，17名學生中有15名來自山上部落，學費都得由陳珮文籌措，而陳珮文籌學費的管道，除了每週五與學生在學校門口賣農產品，及賣資源回收品外，就是靠巡迴售票演出的門票收入。

今年「親愛愛樂」巡迴演出，從本月21日、22日在台中市中山堂的演出開始，但中山堂兩場演出的售票情況是該團多年來最差的，月初一場僅售出100多場，陳珮文說，她的姊姊在中山堂當志工，曾勸她掉這兩場演出，不要創中山堂最差的售票紀錄。

陳珮文和王子建雖動過取消這兩場表演的念頭，但後來仍決定咬牙撐住，因停辦就對不起已買票支持的人，且15名來自山上的實驗學校學生，一學期15萬元學費需要靠演出來籌措。

陳珮文在個人臉書為文表示，有人曾酸樂團售票打的是可憐牌，但她沒有賣孩子可憐的背景，賣的是她個人的厚臉皮。為了實驗學校學生，還有已上大學學生的學費，她還是要再拚看看。

王子建今天透露，到今天為止，21日那一場門票已賣了400多張，22日場則賣了300多張，他們會再努力催票。

陳珮文臉書貼文：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法