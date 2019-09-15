張忠謀妻張淑芬開講：「那些選總統的人」應該來聽

2019-09-15 20:15

〔記者張忠義／高雄報導〕國際蘭馨交流協會今天在高雄漢來大飯店舉辦年度領導幹部研習營，並邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬分享10年來愛心服務的經驗，並暢談成立「把愛送出去」平台整合社會公益活動，呼籲更多企業響應與支持。張淑芬演講時意有所指說，希望「那些選總統、拚經濟的人可以來聽演講」，一起關懷弱勢。

高雄氣爆滿5周年，當年參與救災的台積電慈善基金會董事長張淑芬南下高雄演講，彰化縣前縣長卓伯源擔任引言人，演講主題為「把愛送出去」，張淑芬分享過去參與各項公益活動的經驗，並強調，無論是5年前參與高雄八一氣爆救災或花蓮地震，她一向堅持不直接捐錢，而是將專業團隊帶入災區協助解決問題。

張淑芬說，偏鄉教育是今年主要的工作目標，這麼多年走遍全台偏遠地區，偏鄉小孩的教育落差值得關注，甚至與博幼基金會、快樂學習協會與永齡基金會合作，也歡迎有實務經驗的人參與團隊。

張淑芬表示，為整合各界資源，她成立「把愛送出去」公益平台，內容涵蓋孝道推廣、惜食專案、賑災送暖、一萬一戶、偏鄉資療、偏鄉教育，呼籲更多企業響應與支持。張淑芬說，希望自己的演講可以影響更多人，那些選總統的人可以在這邊聽演講，不要一直講經濟、經濟而已。

國際蘭馨交流協會世界總會，簡稱SI成立於一九二一年，涵義為「Best For Women」意即「女人幫助女人」；而國際蘭馨交流協會中華民國總會由蔡鈴蘭女士創立。現任總監張素靜女士呼籲各界企業賢達與善心人士一同為小蘭馨培植計畫捐款、共襄盛舉，幫助品學兼優、家境清寒的女學生勇敢夢想、實現夢想。國際蘭馨交流協會美洲聯盟（SIA）主席潘維剛指出，國際蘭馨交流協會五大聯盟中只有美洲聯盟有男性會員，要與時俱進，因此中華民國總會也要成立男性的分會。

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