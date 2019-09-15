又是國強嶺風險區！新北新增3例本土屈公病

2019-09-15 20:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天公布新增3例本土屈公病例，分別是中和區內南里88歲女性（案8）、中和區內南里65歲男性（案9）及新莊區立基里50歲女性（案10），其中案8與案10皆為先前感染但未被發現的社區潛藏者。3人住家鄰近國強嶺或潛伏期間曾有國強嶺及周邊風險區域活動史，研判感染源與該區域有關，相關接觸者皆無症狀。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，今年緬甸屈公病疫情嚴重，境外移入個案較多，若有感染者潛藏於社區未被發現，可能造成本土疫情升溫，新北市今年以來累計已有11例本土屈公病例，最早1例在土城，後來的10例都與國強嶺或周邊風險區域活動史有關，這10例有8例集中在中和，另2例分別在新店與新莊。

衛生局表示，案8於8月20日出現流鼻水、咳嗽等症狀就醫，9月2日關節痛，9月5日出現紅疹就醫，9月12日再度就醫通報採檢後確診；案9於9月2日出現頭痛及後眼窩痛症狀，9月9日肌肉痛，9月10日因手指及腳踝關節疼痛曾至骨科就醫，9月11日發燒再次就醫，9月12日通報採檢送驗後確診；案10於8月20開始出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、噁心嘔吐等症狀，曾多次就醫皆未被診斷，因持續手指及關節痛，9月11日主動與衛生所聯繫，採檢送驗後確診。

市府已完成3人住家及活動地戶內外及周邊風險場域孳生源清除與噴藥消毒，並持續進行大範圍區塊防治計畫，將安排住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清、噴消。

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