串串門子 虎尾建國眷村文化祭帶遊客重溫眷村生活

2019-09-15 17:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕經文化部列為文化聚落的虎尾建國一、二村通過「再造歷史現場專案」計畫，第一期工程完工推出虎尾建國眷村文化祭，今天第二天全天活動以「眷村串門子」為主題，帶遊客重溫眷村生活。

日治時期曾是神風特攻隊訓練基地的虎尾建國眷村，是全國唯一存留的農村型眷村，進行聚落歷史現場保存、文化地景重現及景觀綠美化、再造歷史現場修繕工程，為找回眷村歷史元素，今天持續舉辦活動，邀遊客深入探訪。

自然生活工坊劉志謙指出，今天現場佈置出早年眷村家庭一般擺設，特別設計野餐桌讓大家在樹下乘涼聊天，體驗眷村生活，下午還有吹泡泡讓大人小孩玩成一片，希望擺脫過去頹圮的印象，讓此處成為未來虎尾值得推薦、能讓虎尾人感到生活幸福的地方。

雲林縣府今年以「進屋趣」為主軸，規劃一系列重溫眷村生活的活動，還推出空軍子弟學校筆記本，邀請全國民眾到虎尾展開找尋眷村之旅，讓民眾親近文化資產，進而參與、支持保存與維護。

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