中秋連假尾聲雪隧回堵6.5公里 預估塞到晚間

2019-09-15 16:48

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天為中秋連續假期收假日，受宜蘭雨天氣候影響，國道五號今早9時就湧現北返車潮，雪隧宜蘭端入口10時就呈現「紫爆」，車流一度回堵8公里，到了下午4時，車流略為緩解，但仍回堵約6.5公里；至於蘇花公路，今天北上車潮順暢，未有車潮回堵等情況。

宜蘭縣警察局統計，中秋連假第2天，國五出現北上車流，直到今凌晨零時許，塞車車流才開始恢復正常，今收假日車流仍多，各交流道排隊約1公里，午後高乘載管制期間，車流也較早上多，預估午後至夜間將有更多北返車潮湧現。

根據高公局資訊系統估計，今中午北返尖峰時段，從礁溪至國五南港系統，行車時間從原本25分鐘，拉長至1小時48分，約為平常的4倍，截至目前也要67分鐘，為平常2.5倍。

高公局說，碰到連續假期，呼籲民眾可隨時關注路況資訊，改走台9線北宜公路等替代道路，可大幅節省行車時間，

為了因應中秋假期車流，宜蘭縣警察局動員580名警、民人力，在各路口崗位、交流道口執行交通疏導，警方說，目前國五正實施高乘載管制，預計晚間9時才會解除，建議未滿3人車輛改型替代道路。

警方強調，用路人如遇塞車，應配合警方指揮行駛，如突然「插入連貫車隊」，將依「道路交通管理處罰條例」處600元以上1800元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法