警戒擴大！ 大雨特報增至6縣市 屏東升級豪雨特報

2019-09-15 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕因對流雲系發展旺盛，中央氣象局於今日下午4點10分擴大警戒範圍，除原先的台北市山區、新北市山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣外，嘉義縣全境及嘉義市也納入大雨特報範圍，同時屏東縣升級為豪雨特報。

氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，今日屏東縣有局部豪雨發生，嘉義至高雄地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；截至下午4點10分為止，台南柳營時雨量達60.5毫米，屏東春日也有59毫米的時雨量。

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