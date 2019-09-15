聽障媽媽靠勞工局輔導創業成功 有盈餘貼補家用

2019-09-15 18:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕39歲的聽障媽媽「小萱」，因不明原因聽力退化，無法再從事導遊工作的她，靠勞工局提供的身心障礙者創業諮詢輔導，減少創業摸索期，成功靠手藝製作黑木耳露創業，有穩定收入可貼補家用。

「小萱」育有1子1女，原本從事導遊工作有穩定收入，但小萱因不明原因聽力逐漸退化，起初不知道聽力出現問題的她，因常是聽不清楚別人說話內容老要對方再講一次，一度被誤會她故意「找碴」，經人提醒後她到醫院檢查，才確診是高頻聽力退化，對高頻聲音辨識不清，以致聽到一串對話後會出現有聽沒有懂或因解析不正確，發生雞同鴨講情形。

成中度聽障後，「小萱」無法再帶團出遊，只好另謀出路，她參加勞工局委辦的農特產加工職訓班，學習農產品加工技術後，常練做養生饅頭、奶酪、木耳露，本來跟親友分享，竟大獲好評，丈夫鼓勵她自行創業，但對毫無經驗者而言，創業面臨千頭萬緒的問題，包括商品要賣給誰、怎麼賣，她都無所適從。

小萱尋求勞工局協助，勞工局提供身心障礙者創業諮詢輔導，透過一對一輔導，協助打造品牌定位與行銷目標，並主打商品養生黑木耳露手工製作與本土食材的特色，另搭配開發枸杞、人蔘、紅棗及老薑熬製配方，區隔坊間同性質產品。

小萱說，有專人協助，她不必像無頭蒼蠅從頭摸索，更經專業顧問指導，從社群網路採用低成本方式開拓行銷通路等，從掌控產品生產量、降低耗損到有盈餘，漸漸累積創業心得，小萱說，現在她已能有盈餘能貼補家用，又有時間陪伴孩子。

台中市勞工局長吳威志指出，有意創業的身障朋友，勞工局可以提供包括創業前的免費諮詢輔導，協助規劃創業藍圖；或是創業後的診斷服務，協助解決經營遭遇的困難，更有創業貸款利息補貼或營業場所租金補助，民眾可多加利用。

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