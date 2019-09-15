借牌養豬被抗議污染 竹縣府：將會勘是否占用河川地
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2019-09-15 17:33

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣新埔鎮寶石里文德路2段某借牌經營的養豬場，近日被抗議，要求業者儘速歇業走人，別再造成當地空氣和水源的污染，並有人指其化糞池疑似佔用河川地。新竹縣政府表示，養豬場已取得廢水排放許可，至於化糞池是否占用河川地須待會勘釐清，農業、環保等相關局處因應陳情到場稽查，發現豬舍裡乾淨、沒什麼味道，但飼主並非畜牧登記證上的羅姓男子，而是另有他人。

當地鄉親近日以「寶石溪生態保護自救會」名義，高高掛上寫了「新埔不是外地人污染的天堂！」、「致命的污染滾回桃園去！」等字眼白布條。

縣府表示，這種借牌畜養的行徑已違反畜牧法，依該法第8條牧場負責人或其他事項變更1個月內應向主管機關辦理變更，否則將被依同法第41條第1項第1款處新台幣1萬到5萬元罰鍰，將先輔導改善，要求實際負責人做畜牧登記的變更。

縣府表示，該豬舍實際在養的頭數共有300頭肉豬，另有9頭種公豬和28頭種母豬，所以用在養340頭的規模，向縣府環保局申請且取得廢水排放許可。至於是否真的其化糞池有佔用河川地問題，則須現勘釐清。

不願具名的地方鄉親們說，該養豬場過去是某謝姓獸醫師的，他飼養種公採精，所以搭配畜養母豬，生下的仔豬則出售牟利，1場最多不過同時有100頭大小豬隻在養，影響層面相對沒那麼大。

12、3年前，謝獸醫把養豬場出售給羅姓男子，羅男並沒有實際畜養，直到7、8年前，羅男把豬舍出租給桃園富岡某不明人士後，當地才又開始恢復養豬。但因實際畜主並非當地人，平時只有早、晚才會出現餵豬，以致近年迭生爭議，引發反彈。

1名養豬協會成員說，他曾跟抗議的鄉親實勘現場，發現這家養豬場不僅餿水回收桶髒亂、連空桶都飄散臭味，載運行走於路上，不時引來其他用路人掩鼻迴避，予人觀感不佳外，就連現場的環保設施也頗有爭議，其中化糞池更有佔用河川地之嫌，難怪引發眾怒。

勞動黨籍新竹縣議員陳新源說，護水源近年已成普世價值，他最近也收到寶石里居民抗議這個養豬場的聲音，鄉親們在意的除了臭氣，還有當地水源面臨的威脅，近日他將邀集相關單位到場會勘共商如何解決。

  • 新竹縣新埔鎮寶石里民近日掛出白布條抗議某養豬場所生的污染問題。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮寶石里民近日掛出白布條抗議某養豬場所生的污染問題。（記者黃美珠攝）

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