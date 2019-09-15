借牌養豬被抗議污染 竹縣府：將會勘是否占用河川地

2019-09-15 17:33

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣新埔鎮寶石里文德路2段某借牌經營的養豬場，近日被抗議，要求業者儘速歇業走人，別再造成當地空氣和水源的污染，並有人指其化糞池疑似佔用河川地。新竹縣政府表示，養豬場已取得廢水排放許可，至於化糞池是否占用河川地須待會勘釐清，農業、環保等相關局處因應陳情到場稽查，發現豬舍裡乾淨、沒什麼味道，但飼主並非畜牧登記證上的羅姓男子，而是另有他人。

當地鄉親近日以「寶石溪生態保護自救會」名義，高高掛上寫了「新埔不是外地人污染的天堂！」、「致命的污染滾回桃園去！」等字眼白布條。

縣府表示，這種借牌畜養的行徑已違反畜牧法，依該法第8條牧場負責人或其他事項變更1個月內應向主管機關辦理變更，否則將被依同法第41條第1項第1款處新台幣1萬到5萬元罰鍰，將先輔導改善，要求實際負責人做畜牧登記的變更。

縣府表示，該豬舍實際在養的頭數共有300頭肉豬，另有9頭種公豬和28頭種母豬，所以用在養340頭的規模，向縣府環保局申請且取得廢水排放許可。至於是否真的其化糞池有佔用河川地問題，則須現勘釐清。

不願具名的地方鄉親們說，該養豬場過去是某謝姓獸醫師的，他飼養種公採精，所以搭配畜養母豬，生下的仔豬則出售牟利，1場最多不過同時有100頭大小豬隻在養，影響層面相對沒那麼大。

12、3年前，謝獸醫把養豬場出售給羅姓男子，羅男並沒有實際畜養，直到7、8年前，羅男把豬舍出租給桃園富岡某不明人士後，當地才又開始恢復養豬。但因實際畜主並非當地人，平時只有早、晚才會出現餵豬，以致近年迭生爭議，引發反彈。

1名養豬協會成員說，他曾跟抗議的鄉親實勘現場，發現這家養豬場不僅餿水回收桶髒亂、連空桶都飄散臭味，載運行走於路上，不時引來其他用路人掩鼻迴避，予人觀感不佳外，就連現場的環保設施也頗有爭議，其中化糞池更有佔用河川地之嫌，難怪引發眾怒。

勞動黨籍新竹縣議員陳新源說，護水源近年已成普世價值，他最近也收到寶石里居民抗議這個養豬場的聲音，鄉親們在意的除了臭氣，還有當地水源面臨的威脅，近日他將邀集相關單位到場會勘共商如何解決。

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