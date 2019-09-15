賞畫又賞「樂」 國美館揪你來

2019-09-15 15:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中秋佳節連假，台中教育大學附設實驗小學弦樂團中秋節假期應邀到國立台灣美術館推出「與月娘有約」快閃音樂會，演奏「月亮代表我的心」、「月河」等樂曲，讓賞藝術民眾意外賞「樂」。

國美館配合中秋節連假推出結合繪畫、音樂及書信寄情的活動，以館藏董振平版畫作品「月娘」為題，邀請台中教育大學附設實驗小學弦樂團到館內進行「與月娘有約」中秋音樂會活動，除演出與月亮相關的樂曲外，另邀請觀眾在館內書寫「月娘」賀卡。

國美館指出，成立於民國92年的中教大學實小弦樂團，由專任音樂指導老師許偉瑛老師帶領，學童僅利用早自習及假日時間練琴，今年參與全國學生音樂比賽獲優等佳績，特地在中秋節假期邀中教大小弦樂團參與中秋活動，推出2場快閃音樂會，讓民眾有不同的過節感受。

中教大小弦樂團35名學童配合中秋節「月娘」主題，特地應景穿上黃色衣服，快閃音樂會時間一到，弦樂團學生分3部從館內3個不同方向拉著「卡農」樂曲邊走邊演奏慢慢往大廳集合，原本寧靜的美術館揚起悠揚樂音，立刻吸引觀眾注目尋找音樂方向。

學生集合到大廳後，接續演出韓德爾大協奏曲及應景的月河、月亮代表我的心等曲，吸引不少觀眾圍過去駐足聆聽；有人說，難得能在美術館聽到音樂演奏，還有外籍人士得知有快閃音樂會，特地留下等候欣賞。

樂團指導老師許偉瑛指出，樂團是首度挑戰快閃音樂會，學生利用將1個月的早自習及假期時間練習樂曲，除在中秋佳節讓民眾有耳目一新的過節方式，快閃音樂會讓學生能近距離感受到觀眾的反應，對學生而言也是極大的鼓勵。

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