苗縣九湖社區蓋斑鬥魚選美 邱華炳奪雙冠

2019-09-15 15:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉九湖社區鬥魚節暨文化推廣活動，今天進行蓋斑鬥魚選美，吸引來自全國養蓋斑鬥魚的同好參賽，競爭激烈並交換飼養心得，結果由邱華炳奪得選美及選大（長）組雙料冠軍，來自新北市的莊淑惠則蟬聯幼魚活力組冠軍。

蓋斑鬥魚俗稱三斑、台灣鬥魚，客語稱為「龐鼓辣」，每年3月至10月間是牠的交配繁殖期，牠喜於水流和緩的地區生長，如池塘、沼澤地帶及稻田等，並群居於水草覆蓋區，以浮游動物，水生昆蟲及蚊蟲為食，在苗栗縣銅鑼、三義等地區飼養蓋斑鬥魚已蔚為風氣。

家住銅鑼鄉66歲的邱華炳說，小時候就曾在溪中撈蓋斑鬥魚飼養，10多年前又開始飼養，養鬥魚居家能抑制蚊子孳生、防治登革熱，當看到艷麗的鬥魚悠遊，真的是賞心悅目。

新北市政府低碳中心社區進階規劃師的莊淑惠，當初飼養目的是配合推動登革熱防治、滅蚊活動，卻養出興趣，去年首次參賽就獲得幼魚活力組冠軍，今年再度蟬聯同組冠軍，她說，她志在參賽，主要與其他飼主交換養鬥魚心得。

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