不要的「蔥根」耕莘拿來做面膜 廚房廢物瞬間變黃金

2019-09-15 15:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕做蔥油餅不要的蔥根，竟然也可以做成面膜？三星鄉的特產「三星蔥」，最近被耕莘護專化妝品應用與管理科相中，民眾、蔥油餅工廠不要的「蔥根」，加工製成美白面膜，成功讓「廢物變黃金」，校方指出，蔥根含抗氧化、多醣體，美白、消腫效果佳，最近美容效果已發表在國際期刊，讓更多人看到蔥的功效。

宜蘭縣三星蔥被視為三星鄉農產「六寶」，鄉內種植面積約250公頃，包含加工產品，每年產值突破億元大關。

不過，青蔥烹調一般僅用蔥白、蔥尾，蔥根則去掉不用，耕莘護專副校長黃秉炘認為，蔥根內含多醣體、抗氧化物等成分，有保濕、美白、抗發炎等效果，丟棄不用可惜，帶領團隊展開保養品開發等研究。

黃秉炘表示，蔥根營養價值與蔥白相同農民很早就將蔥根應用在皮膚保養上，塗抹在紅腫或發炎的傷口上，一下子就能讓腫脹消除，效用非常好；團隊以此萃取蔥根營養成分，與宜蘭大學合作抗菌、抗腫實驗，發現有不錯效果，開發出保濕面膜、洗髮精、清潔劑等。

黃秉炘計算，10公斤的蔥根，約可產出一萬片面膜，由於蔥根幾乎無人利用，美片面膜仍賣上50元，因此回收再加工的效益高，如同將「廢物變黃金」。

至於面膜有無青蔥的刺激性味道；黃秉炘則說，經過加工、處理過後，已將味道去除，不用擔心敷面膜像敷蔥油餅；目前蔥根美容功效已發表在國際期刊上，預計今年底或明年，會將防癌、抗炎等醫用效果投稿國際期刊，讓更多人看到青蔥功效。

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