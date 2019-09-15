香水過期是否還能用？ 皮膚科醫師這麼說…

2019-09-15 14:33

〔記者蔡思培／台北報導〕不少愛美人士有噴香水的習慣，不過使用香水時其實有不少注意事項。醫師指出，本身有異位性皮膚炎、或容易過敏者，對香水過敏的比例比常人高。至於過期香水是否還能使用，醫生建議多留意是否有變質、有沉澱物，若一切沒有變化就還好。

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，香水內主要含有香精與溶解香精成分（如酒精），如果使用的量不大，可以直接擦在皮膚上面，不過如果本身容易皮膚過敏、氣喘、皮膚容易癢、容易濕疹的人，使用時就要注意。他建議民眾在噴香水前，可先在皮膚敏感部位（如手臂內側、耳後）進行測試、並觀察身體狀況，若皮膚出現癢、變紅或脫皮的狀況就要小心。香水引起的過敏叫做接觸性皮膚炎，接觸性皮膚炎有分刺激性與過敏性，前者會立即出現反應，後者要2、3天身體才會有反應，建議持續觀察3天較為保險。

至於如何正確使用香水，潘企岳建議民眾先噴在身體某一部位，再從該部位沾一些抹到其他部位。他也提醒，香水不宜使用在容易流汗的部位，因為香水味道可能與汗水混合，產生奇怪的味道。不少人常將香水擦在耳後，但潘企岳說，耳朵後方也是較容易有濕疹的地方，如果本身就有異位性皮膚炎的人要多留意。

至於香水過了保存期限是否還能使用，潘企岳建議民眾多留意味道顏色是否有改變、是否有沉澱物，若一切沒有變化就還好，但最保險的使用方式還是按照著廠商的標示。

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